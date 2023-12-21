Завершилась регистрация на конкурс "Это у нас семейное"
Ректор РАНХиГС и директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров объявил о завершении регистрации на самый народный конкурс одноимённой платформы "Это у нас семейное". Старт ему дал президент РФ Владимир Путин — в проекте участвуют 585 тысяч человек, а это более чем 100 тысяч команд. Как отметил Комиссаров, за три с половиной месяца подали заявки жители всех регионов РФ и 81 государства.
"Одна из самых многочисленных семей конкурсантов — команда Сунцовых из Удмуртии, она насчитывает 25 участников. Самая многочисленная команда по количеству детей — семья Ольховских из Забайкальского края. Всего в семье 26 детей, 23 из которых — приёмные, а в конкурсе участвует 21 ребёнок. А Василий и Евдокия Безруковы из Нижегородской области в ноябре отметили юбилей — 70 лет совместной жизни", — рассказал он.
Пока участникам надо пройти дистанционный этап — им доступны задания, которые необходимо выполнить всей семьёй. Весной 2024 года состоятся окружные полуфиналы, а летом станут известны имена финалистов, которые выиграют семейные путешествия. В свою очередь победившие команды, которых будет 30, получат пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
Как сообщал Лайф, регистрация на конкурс "Это у нас семейное" стартовала 4 сентября. В проекте могут участвовать команды из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Неделю назад в Москве стартовал фестиваль "Это у нас семейное" для семей из новых регионов России.
Telegram / Алексей Комиссаров