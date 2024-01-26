Победитель конкурса "Бессмертного полка" провела урок о блокадном Ленинграде

Победитель объявленного "Бессмертным полком" и поддержанного Фондом президентских грантов Всероссийского конкурса народных сценариев в номинации "Сценарий для школьного урока" Елена Федотова провела урок о блокадном Ленинграде. Её "учениками" в этот день стали победители Всероссийского конкурса "Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!". Ребята ехали на награждение, а в итоге попали на занятие — и ничуть не пожалели.

Урок о блокадном Ленинграде в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Ленинградской области. Фото © Предоставлено Лайфу

Мероприятие, организованное главным библиотекарем "Центра культуры и досуга Викуловского района" Тюменской области в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Ленинградской области, действительно прошло как обычный урок — школьникам предстояло решить несколько заданий. Среди вопросов встречались и такие, с которыми справился бы далеко не каждый взрослый. За ответами следило жюри, в составе которого был и Владимир Романов, ребёнком переживший блокаду.

Урок о блокадном Ленинграде в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Ленинградской области. Фото © Предоставлено Лайфу

"Мне пришлось переправляться на "Большую землю" по Дороге жизни через Ладогу. Я до сих пор помню тот ужас, когда под колёсами машин лёд прогибался, как картон. Молились все, даже дети. Только чудом я не оказался в списках погибших", — отметил он.

В свою очередь заведующая сектором диорамы музея Вера Иванова отметила, что ленинградская стойкость и мужество стали прививкой для тех, кто защищал город. Ребята также вспоминали музыку военных лет, в частности прослушав отрывок из Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.

"Дорогие ребята! Не забывайте о героическом прошлом нашей страны! Читайте книги, смотрите документальные и художественные фильмы. Учитесь благородству, выдержке и мужеству у литературных и экранных героев и, конечно же, у ветеранов Великой Отечественной войны", — подчеркнула автор урока Елена Федотова.

Ранее президент России Владимир Путин указывал, что освобождение Ленинграда от блокады — ключевое событие ВОВ. Глава государства подчеркнул, что ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания.