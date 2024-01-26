В архиве Петербурга рассказали, как Петроград 100 лет назад стал Ленинградом

Ровно сто лет назад, 26 января 1924 года, решением Центрального комитета большевиков Петроград был переименован в Ленинград. Новое название город на Неве получил через несколько дней после смерти Владимира Ленина и именовался так вплоть до 1991 года.

Петроград с вывесок, адресов, этикеток, печатей должен был немедленно исчезнуть. Так, с 1 мая 1924 года письма и посылки почта принимала только в город под названием Ленинград. Однако Ленинградским Петроградский район так и не стал. В то же время, по словам архивиста, костромские рабочие вышли с инициативой назвать свой город "Ленин-на- Волге". Однако у них ничего вышло, так как имя вождя мирового пролетариата стало высшим званием, которое нужно было заслужить.