Дальность полёта российской крылатой ракеты "Оникс" значительно увеличат, сообщил гендиректор — генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Он не раскрыл будущие характеристики, но заверил, что перспективы развития данного типа вооружения есть.

Также конструктор прокомментировал применение берегового ракетного комплекса "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" по наземным целям в зоне проведения спецоперации. Леонов не стал выходить за рамки предоставленной Минобороны информации, отметив, что оценки у данного типа вооружения положительные.