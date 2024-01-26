ВС РФ заняли выгодные позиции на Краснолиманском направлении
Российские войска за неделю заняли более выгодные позиции на Краснолиманском направлении, отразив 17 атак противника. При этом ВСУ лишились на этом участке фронта 1570 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", — говорится в заявлении ведомства.
При этом потери противника составили свыше 1570 военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, девять орудий полевой артиллерии.
А 13 января ВСУ впервые за долгое время не проявили никакой активности на Краснолиманском направлении. За это время российские военные артиллерией и авиацией ударили по более чем 150 вражеским целям в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, а спецназовцы вскрыли более 20 объектов ВСУ, около десяти поразили.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ