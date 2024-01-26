Поскользнулся и умер: Смертельный поход россиянина в алкомаркет попал на видео

В татарстанском Зеленодольске при входе в алкомаркет умер посетитель. Момент его смерти зафиксировала камера видеонаблюдения.

Житель Зеленодольска поскользнулся при входе в алкомаркет и умер. Видео © Telegram / Казань на максималках

На опубликованных кадрах видно, как мужчина поскальзывается на ровном месте, падает на кафельный пол и больше не двигается. Приехавшие на место происшествия медики лишь констатировали его смерть.

Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, семья погибшего считает, что тот умер от удара лицом о кафель. Однако, по словам родных, врачи написали, что мужчина умер от сердечного приступа, именно поэтому силовики не стали возбуждать уголовное дело. Теперь родственники требуют, чтобы МВД разобралось в причинах произошедшего.