Политолог объяснил, ждать ли гражданской войны в Техасе

Гражданской войны в Техасе, несмотря на противоречия в вопросе охраны границы, не будет. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла, призвав не преувеличивать протестные настроения местных жителей. Эксперт подчеркнул, что в данном случае это обычный предвыборный пиар.

"Есть рекламная кампания, которую ведут перед выборами президента республиканцы, демонстрируя, что готовы защищать страну и своих избирателей. И демократы, которые делают вид, что ужасно боятся сепаратизма республиканцев. Не отпадёт никакой Техас никуда — некуда ему отпадать", — отметил он.

Проникновение в США нелегалов из Мексики, где заправляют наркокартели, сейчас является одной из основных проблем Америки. Этот вопрос сильно обострился во время правления 46-го президента США Джо Байдена. Его предшественник Дональд Трамп стремился укрепить границу и построить стену, что противоречит действиям демократов. Команда Байдена заинтересована в том, чтобы мигрантов было как можно больше, так как рассчитывает на их голоса во время президентских выборов.