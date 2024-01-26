Появилось видео из Лувра с иконами VI века, которые тайком вывезли с Украины
Икона "Святые Платон и Гликерия". Обложка © Телеканал "Звезда"
Появилось видео с древними византийскими иконами, которые тайно были вывезены с Украины во Францию, несколько из них уже выставили в главном музее Парижа — Лувре. Кадры публикует телеканал "Звезда".
В Лувре стали доступны для посетителей древние иконы, которые тайно были перевезены с Украины. Видео © Telegram / Zvezdanews
Посетители выставки могут увидеть древние иконы с изображением святых Сергия и Вакха, Платона и Гликерии, а также Богородицы с младенцем и Николая Чудотворца.
Напомним, что ранее в Лувре признали, что более 10 икон VI века тайно вывезли в мае 2023 года с Украины во Францию. До этого реликвии хранились в Киевском национальном музее имени Ханенко. Под охраной их перевезли через Польшу в Париж.