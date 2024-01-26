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26 января, 15:49

Появилось видео из Лувра с иконами VI века, которые тайком вывезли с Украины

Икона "Святые Платон и Гликерия". Обложка © Телеканал "Звезда"

Икона "Святые Платон и Гликерия". Обложка © Телеканал "Звезда"

Появилось видео с древними византийскими иконами, которые тайно были вывезены с Украины во Францию, несколько из них уже выставили в главном музее Парижа — Лувре. Кадры публикует телеканал "Звезда".

В Лувре стали доступны для посетителей древние иконы, которые тайно были перевезены с Украины. Видео © Telegram / Zvezdanews

Посетители выставки могут увидеть древние иконы с изображением святых Сергия и Вакха, Платона и Гликерии, а также Богородицы с младенцем и Николая Чудотворца.

  • Икона "Богородица с младенцем". Фото © Телеканал "Звезда"
    Икона "Богородица с младенцем". Фото © Телеканал "Звезда"
  • Икона "Николай Чудотворец". Фото © Телеканал "Звезда"
    Икона "Николай Чудотворец". Фото © Телеканал "Звезда"
  • Икона "Иоанн Креститель". Фото © Телеканал "Звезда"
    Икона "Иоанн Креститель". Фото © Телеканал "Звезда"
  • Икона "Святые Сергий и Вакх". Фото © Телеканал "Звезда"
    Икона "Святые Сергий и Вакх". Фото © Телеканал "Звезда"

Икона "Богородица с младенцем". Фото © Телеканал "Звезда"

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Напомним, что ранее в Лувре признали, что более 10 икон VI века тайно вывезли в мае 2023 года с Украины во Францию. До этого реликвии хранились в Киевском национальном музее имени Ханенко. Под охраной их перевезли через Польшу в Париж.

Дарья Нарыкова
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