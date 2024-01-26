В Лувре признали, что Украина тайком вывезла во Францию древние иконы
WSJ: Больше 10 икон VI века тайно вывезли в мае 2023 года с Украины во Францию
С Украины во Францию тайно вывезли более десяти древних православных икон, некоторые из которых были созданы в VI веке. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
По информации издания, пять образов представлены на выставке в Лувре, ещё 11 изображений находятся в хранилищах под Парижем. Экспонаты вывезли "в условиях строжайшей секретности" из киевского Национального музея имени Ханенко в мае прошлого года. После начала специальной военной операции на Украине (СВО) сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тысяч реликвий. Затем некоторые иконы перевезли во Францию через Польшу. Отмечается, что ценный груз охраняли военные.
О переправке реликвий и готовящейся выставке в Лувре знали немногие, указал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран. При этом культурное мероприятие, на котором представлены православные иконы, открылось летом 2023 года и должно завершиться в текущем январе.
А ранее Лайф писал, что 27 ноября 2023 года таможня Украины заявила, что в страну ввезли коллекцию "скифского золота". В Кремле в тот же день отреагировали на это событие. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти культурные ценности должны принадлежать Крыму и храниться в Крыму. А уже 28 ноября Служба безопасности Украины опубликовала первые фотографии доставленной в Незалежную из Нидерландов коллекции. 29 ноября стало известно, что Россия может обратиться в Европейский суд, чтобы вернуть "скифское золото" в Крым.
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