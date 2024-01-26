В Лувре признали, что Украина тайком вывезла во Францию древние иконы

С Украины во Францию тайно вывезли более десяти древних православных икон, некоторые из которых были созданы в VI веке. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По информации издания, пять образов представлены на выставке в Лувре, ещё 11 изображений находятся в хранилищах под Парижем. Экспонаты вывезли "в условиях строжайшей секретности" из киевского Национального музея имени Ханенко в мае прошлого года. После начала специальной военной операции на Украине (СВО) сотрудники учреждения собрали и спрятали в общей сложности 25 тысяч реликвий. Затем некоторые иконы перевезли во Францию через Польшу. Отмечается, что ценный груз охраняли военные.