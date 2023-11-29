Россия может обжаловать передачу "скифского золота" Украине в Европейском суде
Швыдкой: РФ может обратиться в Европейский суд из-за "скифского золота"
"Скифское золото", доставленное на Украину из Нидерландов. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Россия может обратиться в Европейский суд, чтобы вернуть "скифское золото" в Крым, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Однако, по его словам, сейчас работа в международных судах для РФ затруднена.
"Я не исключаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, но это будет очень непростая история, потому что вещи из музея отправляются на Украину. Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но тем не менее мы рассматриваем такую возможность", — заявил Швыдкой журналистам в Будапеште, где был с рабочем визитом.
По его мнению, Россия считает такую позицию политизированной, потому что у крымчан отобрали те вещи, которые принадлежат им, поэтому сейчас этот вопрос решается в первую очередь, но Швыдкой отметил, что это будет не так просто.
Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.
27 ноября 2023 года таможня Украины заявила, что в страну ввезли коллекцию "скифского золота". В Кремле в тот же день отреагировали на это событие. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти культурные ценности должны принадлежать Крыму и храниться в Крыму. А уже 28 ноября Служба безопасности Украины опубликовала первые фотографии доставленной в Незалежную из Нидерландов коллекции.