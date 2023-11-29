Россия может обжаловать передачу "скифского золота" Украине в Европейском суде

Россия может обратиться в Европейский суд, чтобы вернуть "скифское золото" в Крым, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Однако, по его словам, сейчас работа в международных судах для РФ затруднена.

"Я не исключаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, но это будет очень непростая история, потому что вещи из музея отправляются на Украину. Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но тем не менее мы рассматриваем такую возможность", — заявил Швыдкой журналистам в Будапеште, где был с рабочем визитом.