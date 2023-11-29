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29 ноября, 16:09

Россия может обжаловать передачу "скифского золота" Украине в Европейском суде

Швыдкой: РФ может обратиться в Европейский суд из-за "скифского золота"

<p>"Скифское золото", доставленное на Украину из Нидерландов. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

"Скифское золото", доставленное на Украину из Нидерландов. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Россия может обратиться в Европейский суд, чтобы вернуть "скифское золото" в Крым, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Однако, по его словам, сейчас работа в международных судах для РФ затруднена.

"Я не исключаю, что мы будем обращаться в Европейский суд, но это будет очень непростая история, потому что вещи из музея отправляются на Украину. Нам сегодня работать в международных судах довольно сложно. Но тем не менее мы рассматриваем такую возможность", — заявил Швыдкой журналистам в Будапеште, где был с рабочем визитом.

По его мнению, Россия считает такую позицию политизированной, потому что у крымчан отобрали те вещи, которые принадлежат им, поэтому сейчас этот вопрос решается в первую очередь, но Швыдкой отметил, что это будет не так просто.

Историк заявил, что украинцы признали своё евразийство, захватив скифское золото

Историк заявил, что украинцы признали своё евразийство, захватив скифское золото

Коллекция "скифского золота" состоит более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию "золота скифов" Украине, а не возвращать на полуостров. Москва принялась оспаривать это требование. Осенью 2021 года суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным и направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в его экспозиции: "золото скифов" хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.

27 ноября 2023 года таможня Украины заявила, что в страну ввезли коллекцию "скифского золота". В Кремле в тот же день отреагировали на это событие. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти культурные ценности должны принадлежать Крыму и храниться в Крыму. А уже 28 ноября Служба безопасности Украины опубликовала первые фотографии доставленной в Незалежную из Нидерландов коллекции.

Александра Мышляева
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