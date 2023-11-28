Историк заявил, что украинцы признали своё евразийство, захватив скифское золото

Недавно на Украину была ввезена коллекция скифского золота. Как сообщил в беседе с радио "Комсомольская правда" историк Александр Дементьев, это событие может свидетельствовать о том, что украинское общество начинает признавать своё евразийство.

Собеседник издания отметил, что в украинской идеологии пытаются выкристаллизовать в течение последней сотни лет нарративы страны исключительно западноевропейской, которая по недоразумению оказалась на востоке Европы. Данная идеология противопоставляет себя степи, орде и прочим вещам, однако попытки завладеть коллекцией скифского золота привязывают украинцев к тому, что это является частью их истории. При этом их нарратив несколько противоречит этому.

По словам специалиста, украинская культура, бесспорно, связана со степью. Эксперт подчеркнул, что украинцы имеют гораздо больше общего с народами этой большой полосы, которая простирается от Румынии до Монголии.