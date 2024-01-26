Путин: В Соледаре осталось 800 метров до выхода наших бойцов к каналу

Ситуация в Соледаре (ДНР) сейчас непростая, однако российские военные ежедневно продвигаются вперёд, до выхода бойцов к каналу осталось 800 метров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, ВСУ на этом участке пытаются со всех сторон контратаковать, однако у противника ничего не получается.

"Наши подразделения двигаются вперёд по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае, в этом направлении движение есть, до канала осталось метров 800, наверное. Там подразделения работают, выполняют свои задачи очень слаженно, уверенно. И на южном фланге, и на северном фланге. Со всех сторон движение постоянно идёт", — сказал президент в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции (СВО).