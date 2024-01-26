Путин назвал геноцидом истребление русских людей в Донбассе

События, происходившие в Донбассе после государственного переворота на Украине в 2014 году, являются геноцидом. Русских людей, проживающих на российских исторических территориях, объявили нетитульной нацией. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.

"Кроме того, после переворота соответственно начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически девять… Всё, что там происходило, — это, безусловно, особенно на занятых территориях противником, это геноцид, по-другому назвать нельзя. Истребление людей просто. Русских объявили там нетитульной нацией, закон приняли. На наших исторических территориях", — сказал Путин на встрече со студентами – участниками СВО, отметив, что еле сдерживается от употребления ненормативной лексики.

Президент добавил, что фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет. Они быстро подчиняли себе всех, кого бы ни избирали, с помощью юго-востока Украины, потому что они "активные, энергичные и агрессивные и все сразу им заглядывали в глазки", указал глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что украинское руководство просто отказалось выполнять Минские соглашения. Люди, которые с первых месяцев следили за обстановкой на тех территориях и даже находились в той зоне, подтвердят, что боевые действия продолжались, отметил глава государства.