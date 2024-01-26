Путин: Россия терпеливо и мирно строила отношения с Украиной, но этому помешали
Россия в течение многих лет мирным путём выстраивала отношения с Украиной, однако всем усилиям помешали геополитические противники Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО.
"Мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. Чего только ни делали: и кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставляли. Очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали взаимоотношения — и в мыслях не было никаких других", — указал российский лидер.
По словам главы государства, геополитический противник понял, что просто так перевернуть Украину с русскоязычным населением не получится. Поэтому, отметил Путин, на Западе продолжали активную работу над созданием антироссийской платформы на Украине после госпереворота в 2014 году.
А ранее в ходе общения со студентами – участниками СВО Путин назвал главный мотив проведения спецоперации. По слова президента, это только защита интересов России и ничего больше.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков