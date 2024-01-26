Ветеринар назвала причины ожирения толстенькой собаки Мухи из ХМАО, ставшей звездой Сети

Милую бездомную толстенькую собаку из Нефтеюганска, что в Югре, которая покорила пользователей соцсетей, зовут Муха, а не Бублик или Балабака. Об этом сообщает Mash.

Толстый пёс Муха сидит около магазина в Нефтеюганске. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, никто не знает, откуда появился пёс-пухляш. Местные утверждают, что три года назад собака просто уселась у супермаркета и вот сидит там с тех пор. Жители её любят, подкармливают и пускают поспать в подъезд.

Ветеринар Татьяна Гольнева изучила опубликованные кадры с Мухой и назвала причины ожирения животного. По её словам, собака может иметь лишний вес не только из-за обилия еды, но и из-за болезни, например гипотиреоза. При этом эксперт исключила вероятность диабета, так как в таком случае Муха не выжила бы на улице.

"Собака ест всё, что дают. Не секрет, что некоторые собаки, даже живя на улице, довольно разборчивы и не будут есть всё подряд. А есть непривередливые: что им кинули, то они и съели", — указала специалист в беседе с телеканалом "360".

Вместе с тем Гольнева обратила внимание на возраст собаки, пояснив, что Мухе уже много лет: видны седые волосы. Помочь псу можно, ограничив рацион на 10–15% в неделю. Также ветеринар советует перевести пухляша на диету, где содержится много клетчатки. Можно увеличить и физические нагрузки, но с осторожностью.

Впрочем, без домашних условий Мухе вряд ли удастся скинуть вес, полагает эксперт. Она призвала местных жителей хотя бы не давать собаке жирные объедки, иначе здоровье животного точно не улучшится.