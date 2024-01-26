Регион

Уведомления отключены

26 января, 18:03

Ветеринар назвала причины ожирения толстенькой собаки Мухи из ХМАО, ставшей звездой Сети

Ветеринар Гольнева: Толстая собака из Югры могла набрать массу из-за болезни

Милую бездомную толстенькую собаку из Нефтеюганска, что в Югре, которая покорила пользователей соцсетей, зовут Муха, а не Бублик или Балабака. Об этом сообщает Mash.

Толстый пёс Муха сидит около магазина в Нефтеюганске. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, никто не знает, откуда появился пёс-пухляш. Местные утверждают, что три года назад собака просто уселась у супермаркета и вот сидит там с тех пор. Жители её любят, подкармливают и пускают поспать в подъезд.

Ветеринар Татьяна Гольнева изучила опубликованные кадры с Мухой и назвала причины ожирения животного. По её словам, собака может иметь лишний вес не только из-за обилия еды, но и из-за болезни, например гипотиреоза. При этом эксперт исключила вероятность диабета, так как в таком случае Муха не выжила бы на улице.

"Собака ест всё, что дают. Не секрет, что некоторые собаки, даже живя на улице, довольно разборчивы и не будут есть всё подряд. А есть непривередливые: что им кинули, то они и съели", — указала специалист в беседе с телеканалом "360".

Вместе с тем Гольнева обратила внимание на возраст собаки, пояснив, что Мухе уже много лет: видны седые волосы. Помочь псу можно, ограничив рацион на 10–15% в неделю. Также ветеринар советует перевести пухляша на диету, где содержится много клетчатки. Можно увеличить и физические нагрузки, но с осторожностью.

Впрочем, без домашних условий Мухе вряд ли удастся скинуть вес, полагает эксперт. Она призвала местных жителей хотя бы не давать собаке жирные объедки, иначе здоровье животного точно не улучшится.

Кинолог на примере пса-пухляша Кругетса предупредил о страшных последствиях ожирения у собак
Кинолог на примере пса-пухляша Кругетса предупредил о страшных последствиях ожирения у собак

Напомним, что у новой звезды соцсетей, толстой собаки из ХМАО, проблемы с весом начались после стерилизации. По словам депутата сельского поселения Каркатеевы Светланы Верезумской, на данный момент животное весит 45,5 килограмма.

Обложка ©

Telegram / Mash

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров