"Украинизация США": Политолог высказался о кризисе в Техасе

В Соединённых Штатах уже запущен процесс украинизации. Такое мнение в разговоре с Лайфом озвучил политолог, главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев, комментируя конфликт между администрацией Вашингтона и властями Техаса, возникший на фоне миграционного кризиса.

Как отметил эксперт, Техас стал эпицентром противостояния президента-демократа Джо Байдена и республиканцев, несогласных с его миграционной политикой. Левые и правые — это разные политические культуры, разные видения будущего, разные представления национальных интересов. По словам собеседника Лайфа, сейчас конфликт между ними "достиг предельной степени". Вся эта ситуация отражается на республиканце Дональде Трампе, который наверняка станет соперником Байдена на предстоящих в ноябре выборах президента. Он подвергается сильной обструкции, в частности, со стороны судебных органов, указал Межуев.

"Ситуация достигает предела. Такая вот украинизация США происходит. Вот как на Украине была абсолютная поляризация, когда, собственно говоря, Донецк, Луганск и Крым ещё находились в составе Украины. И было ясно, что процесс уже настолько нерешаемый и общая ситуация выходит из-под контроля, мне кажется, в Штатах что-то похожее. Ощущение такое, что демократический процесс уже не справляется с преодолением этих противоречий", — резюмировал Межуев.