В России упростили медкомиссию для желающих служить по контракту

Правительство России упростило порядок медосвидетельствования для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Так, упрощённый порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинской комиссии вместо двухэтапного. До этого контрактникам необходимо было проходить предварительное и окончательное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата (на муниципальном и региональном уровнях). В документе подчёркивается, что при одноэтапной комиссии контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медучреждениях по направлению военкоматов муниципального уровня (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора на службу по контракту (для солдат, сержантов и прапорщиков).

"Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов. Такой порядок позволит сократить сроки отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту", — говорится в документе.