В России упростили медкомиссию для желающих служить по контракту
Кабмин упростил порядок медосвидетельствования для желающих служить по контракту
Правительство России упростило порядок медосвидетельствования для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
Так, упрощённый порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинской комиссии вместо двухэтапного. До этого контрактникам необходимо было проходить предварительное и окончательное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата (на муниципальном и региональном уровнях). В документе подчёркивается, что при одноэтапной комиссии контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медучреждениях по направлению военкоматов муниципального уровня (для офицеров) или по направлению начальников пунктов отбора на службу по контракту (для солдат, сержантов и прапорщиков).
"Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов. Такой порядок позволит сократить сроки отбора граждан, добровольно поступающих на военную службу по контракту", — говорится в документе.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России предложило изменить требования к здоровью для службы в армии. Предполагается, что под действие законопроекта подпадут призывники, контрактники, резервисты, абитуриенты военных образовательных организаций и граждане, призываемые на военные сборы. Целью готовящегося законопроекта названо "совершенствование требований к состоянию здоровья" таких категорий граждан.
ТАСС / Владимир Смирнов