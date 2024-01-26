Путин поручил наращивать экономические возможности Петербурга и Ленобласти

"Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области и, что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны между собой", — сказал российский лидер.

Одной из главных задач Путин назвал укрепление таких приоритетных отраслей промышленности, как судостроение и фармацевтика. Также президент указал на важность реализации потенциала сферы услуг и креативных индустрий. Помимо этого, глава государства заявил о необходимости расширять инфраструктуру внешней торговли, в том числе морские порты и терминалы. Российский лидер добавил, что в процессе решения экономических задач необходимо наращивать и усилия по строительству жилья, а также объектов социальной инфраструктуры. За последние годы в Петербурге и области было многое сделано в этой сфере, однако есть новые глобальные задачи, которые ещё предстоит решить, резюмировал глава государства.