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26 января, 18:40

Путин поручил наращивать экономические возможности Петербурга и Ленобласти

Президент России Владимир Путин призвал наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данное поручение прозвучало в ходе совещания по развитию обоих регионов.

Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и Ленобласти. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области и, что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны между собой", — сказал российский лидер.

Одной из главных задач Путин назвал укрепление таких приоритетных отраслей промышленности, как судостроение и фармацевтика. Также президент указал на важность реализации потенциала сферы услуг и креативных индустрий. Помимо этого, глава государства заявил о необходимости расширять инфраструктуру внешней торговли, в том числе морские порты и терминалы. Российский лидер добавил, что в процессе решения экономических задач необходимо наращивать и усилия по строительству жилья, а также объектов социальной инфраструктуры. За последние годы в Петербурге и области было многое сделано в этой сфере, однако есть новые глобальные задачи, которые ещё предстоит решить, резюмировал глава государства.

Как уже рассказывал Лайф, 26 января Путин с рабочим визитом прибыл в Петербург. Завтра город отметит 80-летие со дня полного освобождения от блокады. Ранее глава государства назвал священной память о полном освобождении Ленинграда от блокады.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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