В список иноагентов добавили бизнесмена, журналиста и новостной проект

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов проект "Вот так"*, журналиста Максима Трудолюбова*, а также бизнесмена и блогера Дмитрия Потапенко*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Д.В. Потапенко* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", — отметили в Минюсте.

Там добавили, что Трудолюбов* сотрудничал с признанными нежелательными на территории РФ организациями, выступал против СВО, распространял фейки о ВС РФ. Проживает за пределами России. Новостное издание "Вот так"*, учреждённое иностранной медиакорпорацией, распространяло фейки о политике властей РФ, создавало и распространяло материалы иноагентов и выступало против СВО.