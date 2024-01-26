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26 января, 18:33

В список иноагентов добавили бизнесмена, журналиста и новостной проект

Минюст включил блогера Потапенко* и журналиста Трудолюбова* в список иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов проект "Вот так"*, журналиста Максима Трудолюбова*, а также бизнесмена и блогера Дмитрия Потапенко*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Д.В. Потапенко* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", — отметили в Минюсте.

Там добавили, что Трудолюбов* сотрудничал с признанными нежелательными на территории РФ организациями, выступал против СВО, распространял фейки о ВС РФ. Проживает за пределами России. Новостное издание "Вот так"*, учреждённое иностранной медиакорпорацией, распространяло фейки о политике властей РФ, создавало и распространяло материалы иноагентов и выступало против СВО.

Минюст пополнил список иноагентов
Минюст пополнил список иноагентов

Ранее сообщалось, что общественники попросили признать иноагентом шоумена Александра Гудкова. Они обнаружили скандальную запись юмориста от 24 февраля 2022 года.

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ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина

Никита Никонов
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