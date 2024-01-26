Путин посмотрел на игру волейболисток СПбГМТУ и получил от них в подарок мяч
Президент РФ Владимир Путин во время своего пятничного визита в Северную столицу на арене Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) встретился с женским волейбольным клубом "Корабелка". Студентки сфотографировались с национальным лидером и подарили ему мяч.
В Петербурге Путин посмотрел на игру волейболисток СПбГМТУ и получил от них мяч в подарок. Видео © LIFE
Глава государства в сопровождении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который учился в этом вузе и окончил его в 1974 году, зашёл на волейбольную арену в разгар тренировки женской команды. Девушки, которых тренирует советская и российская волейболистка, игрок сборной СССР, олимпийская чемпионка Светлана Сафронова, заметили, что к ним пришли именитые гости, остановили матч и подошли к ним, чтобы сфотографироваться. Путин сделал совместную фотографию, после чего получил в подарок волейбольный мяч.
Напомним, в пятницу, 26 января, Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург, где завтра будет отмечаться знаменательная дата — 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. До этого он призвал наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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