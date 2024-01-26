США предупредили об опасных последствиях "игры мускулами" для АТР

Америка пытается "играть мускулами" и тем самым может довести ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) до серьёзного кризиса, при этом последствия будут катастрофическими. Об этом сказано в ответах российского МИД на вопросы журналистов, которые поступили к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова. Конференция посвящена итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

По данным ведомства, дестабилизирующие и провокационные действия Штатов в первую очередь направлены против интересов КНР, России и прочих стран. По мнению МИД РФ, США планируют развернуть в некоторых регионах ракеты средней и малой дальности, чтобы военно-политическое давление на несогласных было сильнее.

"Конкретные классы вооружений в арсенале США — лишь инструмент, с помощью которого Вашингтон надеется удержать свои стремительно слабеющие позиции в меняющемся мировом раскладе", — сообщили в МИД РФ.