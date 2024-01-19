"Напряжённость зашкаливает": В Кремле высказались о ситуации между Ираном и Пакистаном

Россия обеспокоена уровнем напряжённости на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в том числе ситуацию между Ираном и Пакистаном. По его словам, Москва призывает стороны к дипломатии.

"Действительно, уровень напряжения, эскалация зашкаливают. Это не может не быть предметом для беспокойства... Мы призываем все стороны, все государства региона и прилегающих регионов к сдержанности и к, скажем так, дипломатии. В этом случае это единственное, что может помочь", — сказал представитель Кремля.