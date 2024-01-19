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19 января, 10:50

"Напряжённость зашкаливает": В Кремле высказались о ситуации между Ираном и Пакистаном

Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией на Ближнем Востоке и в АТР

Россия обеспокоена уровнем напряжённости на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в том числе ситуацию между Ираном и Пакистаном. По его словам, Москва призывает стороны к дипломатии.

"Действительно, уровень напряжения, эскалация зашкаливают. Это не может не быть предметом для беспокойства... Мы призываем все стороны, все государства региона и прилегающих регионов к сдержанности и к, скажем так, дипломатии. В этом случае это единственное, что может помочь", — сказал представитель Кремля.

Пакистан решил отозвать посла из Ирана
Пакистан решил отозвать посла из Ирана

Напомним, 16 января СМИ сообщили об иранских ударах по территории Пакистана: Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). Уже 18 января стало известно об ответных ударах по Ирану, направленных против "антипакистанских группировок". В Исламабаде заявили, что они были нанесены по "укрытиям террористов" в иранских провинциях Систан и Белуджистан, а также привели армию в чрезвычайно высокую боеготовность.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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