Пакистан привёл вооружённые силы в чрезвычайно высокую боевую готовность

Пакистан объявил о приведении в боевую готовность своих вооружённых сил на фоне обострения с Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника пакистанской службы безопасности.

По словам представителя силовых структур, Пакистан готов дать жёсткий ответ на агрессию со стороны Ирана. При этом стало известно, что жертвами пакистанских ударов по иранской территории оказались три женщины и четыре ребёнка, которые не были гражданами страны, а также убиты двое мужчин.