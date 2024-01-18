Пакистан привёл вооружённые силы в чрезвычайно высокую боевую готовность
Reuters: Армия Пакистана приведена в чрезвычайно высокую боевую готовность
Армия Пакистана приведена в чрезвычайно высокую боевую готовность. Обложка © Shutterstock
Пакистан объявил о приведении в боевую готовность своих вооружённых сил на фоне обострения с Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника пакистанской службы безопасности.
"Вооружённые силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность", — уточняется в материале.
По словам представителя силовых структур, Пакистан готов дать жёсткий ответ на агрессию со стороны Ирана. При этом стало известно, что жертвами пакистанских ударов по иранской территории оказались три женщины и четыре ребёнка, которые не были гражданами страны, а также убиты двое мужчин.
"Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сёл Саравана, общее число погибших достигло девяти человек", — цитирует Tasnim иранского чиновника.
Напомним, пакистанские военные нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". В МИД государства уточнили, что удары сделаны "по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". Действия стали ответом Пакистана на ракетный удар Ирана.