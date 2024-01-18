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Пакистан привёл вооружённые силы в чрезвычайно высокую боевую готовность

Reuters: Армия Пакистана приведена в чрезвычайно высокую боевую готовность

18 января, 09:13
Армия Пакистана приведена в чрезвычайно высокую боевую готовность. Обложка © Shutterstock

Армия Пакистана приведена в чрезвычайно высокую боевую готовность. Обложка © Shutterstock

Пакистан объявил о приведении в боевую готовность своих вооружённых сил на фоне обострения с Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника пакистанской службы безопасности.

"Вооружённые силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность", — уточняется в материале.

По словам представителя силовых структур, Пакистан готов дать жёсткий ответ на агрессию со стороны Ирана. При этом стало известно, что жертвами пакистанских ударов по иранской территории оказались три женщины и четыре ребёнка, которые не были гражданами страны, а также убиты двое мужчин.

"Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сёл Саравана, общее число погибших достигло девяти человек", — цитирует Tasnim иранского чиновника.

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Напомним, пакистанские военные нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". В МИД государства уточнили, что удары сделаны "по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". Действия стали ответом Пакистана на ракетный удар Ирана.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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