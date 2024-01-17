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17 января, 11:40

Пакистан решил отозвать посла из Ирана

Пакистан решил отозвать посла из Ирана и приостановить все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами. Об этом заявила представитель пакистанского МИД.

"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", отметила она.

Это решение Исламабад принял после иранских ударов по территории Пакистана.

Ирак отозвал посла в Иране
Ирак отозвал посла в Иране

Напомним, что 16 января Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). В МИД Пакистана заявили, что эти атаки могут иметь серьёзные последствия.

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Александра Вишнякова
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