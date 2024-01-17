Пакистан решил отозвать посла из Ирана
Пакистан решил отозвать посла из Ирана и приостановить все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами. Об этом заявила представитель пакистанского МИД.
"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", — отметила она.
Это решение Исламабад принял после иранских ударов по территории Пакистана.
Напомним, что 16 января Иран впервые нанёс ракетный удар по Пакистану. Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). В МИД Пакистана заявили, что эти атаки могут иметь серьёзные последствия.
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