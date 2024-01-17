Пакистан решил отозвать посла из Ирана и приостановить все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами. Об этом заявила представитель пакистанского МИД.

"Мы также сообщили им, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана", — отметила она.