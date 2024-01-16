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16 января, 10:32

Ирак отозвал посла в Иране

МИД Ирака отозвал посла в Тегеране для консультаций после ударов Ирана

МИД Ирака после ракетных ударов Ирана по его территории отозвал посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена для консультаций. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве во вторник, 16 января.

Обстрел международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X (Twitter) / alshrahe

"МИД Ирака отозвал посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена для консультаций на фоне недавних атак Ирана на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек", — отметили в Министерстве иностранных дел Ирака.

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Как сообщал Лайф, в ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по объектам около американского консульства в иракском Эрбиле. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки "шпионских центров" США и Израиля в соседней республике осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране. Белый дом назвал удары КСИР по Ираку "безрассудными и неточными".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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