Ирак отозвал посла в Иране
МИД Ирака отозвал посла в Тегеране для консультаций после ударов Ирана
МИД Ирака после ракетных ударов Ирана по его территории отозвал посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена для консультаций. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве во вторник, 16 января.
Обстрел международного аэропорта в Эрбиле. Видео © X (Twitter) / alshrahe
"МИД Ирака отозвал посла в Тегеране Насира Абдул Мохсена для консультаций на фоне недавних атак Ирана на Эрбиль, которые привели к гибели нескольких человек", — отметили в Министерстве иностранных дел Ирака.
Как сообщал Лайф, в ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по объектам около американского консульства в иракском Эрбиле. Ракеты, предварительно, были запущены по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад". Бомбардировки "шпионских центров" США и Израиля в соседней республике осуществлялись в ответ на недавние террористические акты в Иране. Белый дом назвал удары КСИР по Ираку "безрассудными и неточными".
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