Пакистан ракетами ответил Ирану за обстрел
AFP: Пакистан нанёс ракетные удары по территории Ирана
Пакистанские военные нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки.
"Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским вооружённым группировкам, которые находятся в Иране", — сказал источник, добавив, что власти Пакистана скоро сделают официальное заявление.
Позднее в МИД государства уточнили, что удары были нанесены "по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан". Сообщается, что ряд террористов были убиты.
Ранее сообщалось об ударе ракетами и беспилотниками Ирана по Пакистану. Корпус стражей исламской революции (КСИР) 16 января атаковал штаб-квартиру террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). В МИД Пакистана предупредили, что случившееся может иметь серьёзные последствия.
ТАСС / EPA / FAYYAZ AHMED