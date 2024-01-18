Пакистан ракетами ответил Ирану за обстрел

Пакистанские военные нанесли удары по территории Ирана, направленные против "антипакистанских группировок". Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки.

"Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским вооружённым группировкам, которые находятся в Иране", — сказал источник, добавив, что власти Пакистана скоро сделают официальное заявление.