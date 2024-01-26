В Ульме неизвестный держит в заложниках четырёх посетителей Starbucks
Sudwest Presse: В Ульме неизвестный захватил посетителей Starbucks
В городе Ульм (Германия) вооружённый человек удерживает в заложниках четырёх посетителей кафе Starbucks, пишет газета Sudwest Presse.
На месте происшествия слышны выстрелы, территория оцеплена. Никаких требований захватчик не выдвигал.
Ранее в штате Айова (США) в первый день после каникул произошла стрельба в школе в Перри. Её посещают 1,7 тысячи детей.
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