Задержан мужчина, державший в заложниках посетителей Starbucks в Ульме

В городе Ульм (Германия) задержали мужчину, взявшего в заложники четырёх посетителей Starbucks. По данным городской полиции, опубликованным в соцсети X, мужчина пытался сбежать из кафе, захватив одного из заложников.

Оцепленная территория в Ульме, где мужчина взял в заложники посетителей Starbucks. Видео © X / @theinformantofc

"Полиция применила огнестрельное оружие. Преступник был задержан", — сообщают правоохранители.

К счастью, никто из заложников не пострадал. Чем именно руководствовался задержанный, пока не ясно. Ведётся следствие.