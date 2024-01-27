Задержан мужчина, державший в заложниках посетителей Starbucks в Ульме
Полиция Ульма: Арестован мужчина, взявший в заложники посетителей Starbucks
Оцепленная территория в Ульме, где мужчина взял в заложники посетителей Starbucks. Обложка © X / @haberortadogu
В городе Ульм (Германия) задержали мужчину, взявшего в заложники четырёх посетителей Starbucks. По данным городской полиции, опубликованным в соцсети X, мужчина пытался сбежать из кафе, захватив одного из заложников.
Оцепленная территория в Ульме, где мужчина взял в заложники посетителей Starbucks. Видео © X / @theinformantofc
"Полиция применила огнестрельное оружие. Преступник был задержан", — сообщают правоохранители.
К счастью, никто из заложников не пострадал. Чем именно руководствовался задержанный, пока не ясно. Ведётся следствие.
Напомним, в городе Ульм (Германия) вооружённый мужчина взял в заложники четырёх посетителей кафе Starbucks. На месте происшествия были слышны выстрелы.