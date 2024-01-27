Жителей Белгорода просят не покидать дома из-за угрозы ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома и не приближаться к окнам. Предупреждение опубликовала администрация города в телеграм-канале.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сказано в сообщении мэрии.