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26 января, 22:18

Жителей Белгорода просят не покидать дома из-за угрозы ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома и не приближаться к окнам. Предупреждение опубликовала администрация города в телеграм-канале.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — сказано в сообщении мэрии.

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ намеренно били по центру Белгорода и мирным жителям при обстреле города в конце декабря прошлого года. По его словам, украинские военные не собирались обстреливать конкретные здания, тогда как главной целью выступал центр города.

Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Оксана Попова
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