Назван способ избавиться от мучительной капельной зависимости без синдрома отмены

Если появилась зависимость от капель в нос, от неё нужно как можно быстрее избавляться. О том, как это сделать, в беседе с РИА "ФедералПресс" рассказал врач-оториноларинголог Андрей Жиляков.

"При отказе от лекарства возникает синдром отмены: заложенность носа, головная боль, раздражительность и утомляемость. Дело в механизме действия всей группы назальных деконгестантов. Вещество в их составе воздействует на особые рецепторы в сосудах слизистой носа", — рассказал Жиляков.

По его словам, со временем сосуды привыкают "лениться", поэтому, если нет воздействия спрея, появляется отёк. Чтобы побороть зависимость, нужно бросить капли и спреи. Само вещество этих лекарств опасно. Оно всасывается в кровь и может привести к артериальному давлению, головной боли, тахикардии, тремору рук.

Женщинам в положении тоже нужно серьёзно отнестись к каплям. Они влияют на рост и развитие плода, могут нарушить формирование его органов, повышают риск аномалий развития. Также капли могут спровоцировать прерывание беременности и задержку развития.

Чтобы избавиться от зависимости, эксперт советует использовать увлажняющие нос средства на масляной основе, а также включать увлажнитель воздуха. Сосудосуживающие капли если и использовать, то не более пяти дней и максимум трижды за сутки. И перед этим лучше проконсультироваться с лором.