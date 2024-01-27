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27 января, 02:56

"Будет уходить в сторону": Заводчик назвал правила выживания при встрече с волком

Заводчик Иванович: При встрече с волком нужно держаться уверенно и агрессивно

Волки не охотятся на людей, поэтому при встрече с этим животным у человека есть шанс остаться невредимым. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала заводчик и селекционер Юлия Иванович.

По её словам, волки не любят громкие звуки, а также терпкие и технические запахи, которых не существует в дикой природе. Также при встрече с этими животными эксперт рекомендует вести себя уверенно и агрессивно, так как волки хорошо это считывают.

Не нужно пятиться, лучше стоять и смотреть прямо на животное. Упрямый взгляд демонстрирует способность к сражению. При этом у волков есть стойкий страх перед человеком, поэтому они стараются избегать таких встреч.

"Волк никогда не тронет крепкого и сильного. Он понимает, что может получить увечья и стать недееспособным. Ему это не надо. Человек является охотником, поэтому волку из поколения в поколение передаётся антропофобия. Они будут уходить в сторону", — пояснила Иванович.

На контакты с людьми хищников толкает возможная бескормица и обилие снега. Волки нередко выбирают просёлочные дороги для миграции, где сталкиваются с людьми, резюмировала специалист.

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Ранее волки напали на жителей посёлка Курорт "Озеро Медвежье" в Курганской области, в результате чего одна женщина погибла, ещё три человека пострадали. В итоге двух хищников застрелили, сейчас эксперты выясняют, было ли у них бешенство. Как пояснил губернатор Курганской области Вадим Шумков, появление зверей связано с повышенной миграцией огромного количества косуль.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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