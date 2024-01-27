У киевского режима заканчивается оружие, а помощь так называемых западных партнёров иссякает. Как написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс, это может говорить о том, что Украина близка к "переломному моменту".

"Украина близка к переломному моменту", — говорится в статье.

Помимо того, журналист подчеркнул, что Вооружённые силы Украины всё больше испытывают нехватку западного оружия. В настоящее время украинские власти полагаются на американские и европейские деньги, поэтому неспособность Запада предоставить новую помощь киевскому режиму нанесёт серьёзный ущерб последнему.