Помощь иссякает: Киев предупредили о скором "переломном моменте"
RS: Украина приближается к переломному моменту из-за сокращения западной помощи
У киевского режима заканчивается оружие, а помощь так называемых западных партнёров иссякает. Как написал обозреватель Responsible Statecraft Коннор Эчолс, это может говорить о том, что Украина близка к "переломному моменту".
"Украина близка к переломному моменту", — говорится в статье.
Помимо того, журналист подчеркнул, что Вооружённые силы Украины всё больше испытывают нехватку западного оружия. В настоящее время украинские власти полагаются на американские и европейские деньги, поэтому неспособность Запада предоставить новую помощь киевскому режиму нанесёт серьёзный ущерб последнему.
Ранее Лайф писал, что Россия одержит победу в украинском конфликте, если Киеву не будет оказана помощь. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прекращение поддержки Незалежной вызовет реакцию во всём мире. Другие союзники Вашингтона после этого могут изменить свой взгляд на партнёрские отношения с ним.
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