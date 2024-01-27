Химик объяснил, как правильно применять эфирное масло и не заработать ожог

Лечить ОРВИ и грипп с помощью эфирных масел можно, но делать это нужно с большой осторожностью, предупредил в разговоре с "Газетой.ru" доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

"Самая большая опасность эфирных масел — это их подделки. Натуральный продукт содержит сотню, а иногда несколько сотен компонентов. В то время как синтетические или ароматические масла — всего до десяти составляющих. Они могут представлять опасность для здоровья, особенно при использовании в ароматических палочках: в лёгкие могут попадать не только сами эти вещества, но и ещё более вредные продукты термического разложения", — сообщил Дорохов.

Он обратил внимание на то, что натуральные масла продаются в маленьких объёмах: от 1 до 10 мл. Их упаковывают в стеклянную непрозрачную тару, чтобы изделие сохранило полезные свойства. А вот аромамасла фасуют большими объёмами. Кроме того, натуральное эфирное масло не может быть дешёвым.

По словам учёного, натуральное эфирное масло нужно использовать грамотно, так как это очень концентрированные смеси. Порой можно получить ожог или отравление. Нужно всегда соблюдать инструкцию и правила применения, которые были разработаны производителем. Масла ни в коем случае нельзя употреблять внутрь. С особой осторожностью к таким изделиям нужно относиться беременным женщинам, а также пожилым людям и детям.