Попал под фуру на байке: Власти Таиланда ищут родственников погибшего на Самуи красноярца

На острове Самуи под колёсами грузовика скончался 48-летний российский турист. Как передаёт телеграм-канал SHOT, в настоящее время власти страны пытаются разыскать его родственников, чтобы передать им тело и вещи.

Российский турист скончался, попав под колёса грузовика на острове Самуи. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, происшествие случилось ещё вчера, 26 января. Прибывший из Красноярского края россиянин Константин Л. ехал на байке Honda PCX и, судя по предоставленным кадрам, проезжая мимо фуры, не справился с управлением и попал под колёса большегруза.

В итоге мужчина скончался на месте от полученных травм. Сообщается, что водитель грузового транспортного средства пытался скрыться, однако его задержали. Его обвиняют в неосторожном вождении, повлёкшем смерть человека.

Помимо того, у погибшего при себе была поясная сумка, внутри которой лежали деньги, документы и драгоценности. В настоящее время власти королевства пытаются разыскать родственников красноярца, чтобы передать им тело и вещи.