Мурашко успокоил россиян по поводу загадочной "болезни Х"

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко не оставил без внимания популярную в последнее время "болезнь Х". Как заявил высокопоставленный чиновник в интервью корреспондентам РИА "Новости", вышеуказанное заболевание на сегодняшний день является лишь гипотетической угрозой.

Несмотря на то что новая "небесная кара" пока ещё живёт лишь в теории, министр считает, что отечественная медицина способна побороть этот недуг. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что нынешняя российская система здравоохранения научилась быстро адаптироваться.

"Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть", — рассказал собеседник информагентства.

В то же время Мурашко в беседе с журналистами уточнил, что "болезнь Х" является гипотетической угрозой, доказательств существования которой пока ещё нет. Глава Минздрава отметил, что сегодня в России всё делается для того, чтобы наша страна была готова к более серьёзным вспышкам заболеваемости.