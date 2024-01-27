Нужно сразу охладить: Россиянам раскрыли правила безопасного хранения отварного риса

Отварной рис может навредить здоровью человека, если его неправильно хранить. Об этом сообщил доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

"Если вы сварили рис, переложили его в чистую посуду, закрыли герметичной крышкой и убрали в холодильник, то хранить готовую крупу можно трое-четверо суток. Но если отварной рис простоял всю ночь в кастрюле без крышки, а наутро его убрали в холодильник, то продукт испортится уже через 24 часа", — указал Быстров в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, продукты, которые содержат крахмал, в том числе рис, образуют благоприятную среду для развития патогенной микрофлоры. Учёный подчеркнул, что идеальная температура для её развития составляет от 6 °C до 60 °C. Поэтому после приготовления риса необходимо быстро охладить его, поскольку патогенная микрофлора будет развиваться, пока продукт не достигнет температуры ниже шести градусов, пояснил Быстров.