Кишечная микрофлора и психическое здоровье человека крепко связаны, предупредила учёный

Согласно последним исследованиям учёных, микробиота и психика человека связаны: у здоровых и больных расстройствами вроде депрессии или шизофрении разный состав кишечной микрофлоры. По словам микробиолога, руководителя направления микробиологии компании "Новабиом" Софьи Цветиковой, существует три основных механизма такого влияния.

Первый связан с блуждающим нервом — одним из самых длинных в организме. В беседе с "Газетой.ru" специалист пояснила, что он проходит от головного мозга и через все внутренние органы, в том числе кишечник, передавая импульсы. А через синтез веществ, похожих на гормоны или нейромедиаторы, сигнал поступает в гипофиз, регулирующий работу всего в организме, в том числе надпочечников, которые выделяют адреналин и кортизол. Уже это способно привести к развитию тревожных состояний.

Другой механизм заключается в способности микробиоты синтезировать нейромедиаторы и предшественников, которые участвуют в их синтезе. Она способна выступить источником серотонина, дофамина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), оказывающей успокаивающее действие. Попадая в кровь, те напрямую проникают в головной мозг, влияя на его процессы.

Последний механизм, добавила Цветикова, состоит в участии микробиоты в метаболизме препаратов, предназначенных в том числе для лечения психических расстройств. Она может как разрушать их действующие вещества, так и синтезировать похожие. К слову, недавно учёные выявили целую "бактерию радости" — Faecalibacterium prausnitzii.

"Она является психобиотиком и часто преобладает у людей с высокой удовлетворённостью своим качеством жизни, а у пациентов с депрессивными расстройствами её намного меньше. Пока ещё не до конца понятно, при помощи каких механизмов Faecalibacterium prausnitzii влияет на психическое состояние, но открытие "бактерии радости" может стать большим прорывом в лечении депрессивных расстройств и психических заболеваний. Однако изменение состава кишечной микробиоты уже сейчас используют при лечении психических расстройств. В частности, при помощи приёма пребиотиков, таких как инулин, галакто, олигосахариды, в качестве дополнения к основному лечению. Доказано, что это повышает его эффективность", — заключила микробиолог.