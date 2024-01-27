Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 29 января, проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется подвести итоги выполнения базового документа — "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период", — говорится в сообщении.

Также на заседании планируется принять ряд важных решений по наращиванию интеграции. Кроме того, лидеры стран утвердят "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" на 2024–2026 годы.

Ранее сегодня белорусское агентство "БелТА" сообщило, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Северную столицу. По данным агентства, он примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Лидеры Белоруссии и России также проведут двусторонние переговоры.