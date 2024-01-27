Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства в Петербурге
Путин и Лукашенко 29 января проведут в Петербурге заседание Высшего госсовета СГ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник, 29 января, проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется подвести итоги выполнения базового документа — "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также утвердить аналогичный документ на очередной трёхлетний период", — говорится в сообщении.
Также на заседании планируется принять ряд важных решений по наращиванию интеграции. Кроме того, лидеры стран утвердят "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" на 2024–2026 годы.
Ранее сегодня белорусское агентство "БелТА" сообщило, что Лукашенко направился с рабочим визитом в Северную столицу. По данным агентства, он примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Лидеры Белоруссии и России также проведут двусторонние переговоры.
Как уже рассказывал Лайф, 26 января Путин с рабочим визитом прибыл в Петербург. 27 января город отмечает 80-летие со дня полного освобождения от блокады. Ранее глава государства назвал священной память о полном освобождении Ленинграда от блокады.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель