Экс вторая ракетка мира назвала преимущество Медведева над соперником по финалу AO

"Это первый финал Янника, и однозначно у него будут в каких-то моментах трястись руки, а Медведев — такой игрок, который может развалить соперника. Будем надеяться, что Даниил сможет выбить Синнера из колеи так же, как он это сделал с Александром Зверевым. Тогда итальянец начнёт нервничать и станет менее уверенным в игре", — отметила эксперт в беседе с "Газетой.ru".