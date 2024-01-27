Экс вторая ракетка мира назвала преимущество Медведева над соперником по финалу AO
Теннисистка Пивоварова: Даниил Медведев психологически сильнее Янника Синнера
Фаворитом в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), вероятно, будет итальянский теннисист Янник Синнер, однако россиянин Даниил Медведев психологически сильнее. Такое мнение выразила бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова, делясь своими ожиданиями от решающего матча турнира.
"Это первый финал Янника, и однозначно у него будут в каких-то моментах трястись руки, а Медведев — такой игрок, который может развалить соперника. Будем надеяться, что Даниил сможет выбить Синнера из колеи так же, как он это сделал с Александром Зверевым. Тогда итальянец начнёт нервничать и станет менее уверенным в игре", — отметила эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Пивоварова пожелала Медведеву быстрого восстановления после напряжённого пятисетового полуфинального матча с немецким теннисистом Александром Зверевым, который состоялся накануне. Она выразила надежду, что команда россиянина сделает всё, чтобы привести его в чувство и сделать "свеженьким к финалу".
Как сообщал Лайф, 26 января Медведев обыграл Зверева в полуфинале Australian Open. Встреча закончилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу российского теннисиста.
ТАСС / AP / Andy Wong