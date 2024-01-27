Россия находится в процессе создания новой системы экономических связей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадёжной, ложной и опасной", — указал Песков в интервью газете Washington Post.

Издание утверждает, что Москва якобы собирается бросить вызов международной финансовой системе, где доминируют Соединённые Штаты, и для этого укрепляет отношения с Китаем и Глобальным Югом. Однако Песков опроверг эту информацию, пояснив, что Россия ищет альтернативные пути.