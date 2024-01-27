ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 115 военнослужащих

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 115 военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также противник лишился двух автомобилей и двух самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация".

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.