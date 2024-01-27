Невролог объяснила, как выйти из состояния "зимнего блюза", когда постоянно хочется спать
Врач Демьяновская: Причиной постоянной подавленности зимой может быть САР
С ноября по март многие люди чувствуют себя подавленными и им часто хочется спать. В такие моменты сложно сосредоточиться на работе, пропадает интерес даже к любимым занятиям, тянет на вредную еду, человек становится мрачным, угрюмым и раздражительным.
Такое состояние называется "зимний блюз" и речь может идти о сезонном аффективном расстройстве (САР), указала невролог Екатерина Демьяновская. По её словам, это связано с нарушением баланса нейромедиаторов — особых веществ, влияющих на работу мозга.
"В развитии сезонного аффективного расстройства особенно важную роль играют серотонин и мелатонин. Серотонин также известен как "гормон счастья" — он регулирует настроение. Исследования показывают, что зимой у некоторых людей синтез этого нейромедиатора снижается", — отметила эксперт в беседе с RT, добавив, что это связано с недостатком витамина D.
Много таких веществ содержится в жирных сортах рыбы, яичном желтке, молоке и кисломолочных продуктах. Специалист посоветовала как можно чаще бывать на свежем воздухе и не забывать про сбалансированный рацион — полезно есть фрукты, овощи и зелень, а от выпечки, сладостей и фастфуда лучше отказаться. После пробуждения рекомендуется сразу включать свет, чтобы поддерживать оптимальные циркадные ритмы, можно даже заменить лампочки на более яркие, чтобы было светлее, заключила врач.
Когда на улице меняется температура, уровень влажности и атмосферного давления, у метеозависимых людей часто болит голова. Почему это происходит, Лайф писал здесь.