Невролог объяснила, как выйти из состояния "зимнего блюза", когда постоянно хочется спать

С ноября по март многие люди чувствуют себя подавленными и им часто хочется спать. В такие моменты сложно сосредоточиться на работе, пропадает интерес даже к любимым занятиям, тянет на вредную еду, человек становится мрачным, угрюмым и раздражительным.

Такое состояние называется "зимний блюз" и речь может идти о сезонном аффективном расстройстве (САР), указала невролог Екатерина Демьяновская. По её словам, это связано с нарушением баланса нейромедиаторов — особых веществ, влияющих на работу мозга.

"В развитии сезонного аффективного расстройства особенно важную роль играют серотонин и мелатонин. Серотонин также известен как "гормон счастья" — он регулирует настроение. Исследования показывают, что зимой у некоторых людей синтез этого нейромедиатора снижается", — отметила эксперт в беседе с RT, добавив, что это связано с недостатком витамина D.

Много таких веществ содержится в жирных сортах рыбы, яичном желтке, молоке и кисломолочных продуктах. Специалист посоветовала как можно чаще бывать на свежем воздухе и не забывать про сбалансированный рацион — полезно есть фрукты, овощи и зелень, а от выпечки, сладостей и фастфуда лучше отказаться. После пробуждения рекомендуется сразу включать свет, чтобы поддерживать оптимальные циркадные ритмы, можно даже заменить лампочки на более яркие, чтобы было светлее, заключила врач.