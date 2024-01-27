Мэр Львова отказался отправлять в ВСУ своих живущих в Европе сыновей

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что два его сына пойдут в армию после окончания обучения. При этом градоначальник утверждает, что отправится служить в Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с детьми, сообщают местные СМИ.

"Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я так же. Это всех нас ждёт. Но разорвать обучение и идти воевать... Меня как отца это немножко внутри крутит", — сказал Садовой в эфире одного из украинских телеканалов.

По информации украинских СМИ, взрослые сыновья Садового в настоящее время учатся и проживают в Европе. Так, 21-летний Иван-Павел в этом году окончил бизнес-школу в британском Ноттингеме, работает маркетологом и планирует стажироваться в США. А 19-летний Тадей-Лука публикует в своих соцсетях видео и фото из Нидерландов и Дании, где он кормит уток и пьёт коктейли.