Российский теннисист сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан
Теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан
Теннисист Александр Шевченко. Обложка © ТАСС / Zuma / Claudio Thoma
Российский теннисист сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Казахстан. Об этом он сообщил в соцсетях.
"Хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять сборную Казахстана на корте. Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт", — написал 23-летний спортсмен.
Ещё осенью 2022 года стало известно, что Шевченко обратился в Федерацию тенниса Казахстана с просьбой представлять эту страну на международной арене. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тогда отмечал, что Шевченко имеет косвенное отношение к РФ, так как с 10 лет живёт в Австрии.
Шевченко занимает 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. У него нет побед на турнирах ATP. В ноябре прошлого года он проиграл свой первый финал.