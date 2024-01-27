Российский теннисист сменил спортивное гражданство и будет выступать за Казахстан

Российский теннисист сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Казахстан. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять сборную Казахстана на корте. Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт", — написал 23-летний спортсмен.

Ещё осенью 2022 года стало известно, что Шевченко обратился в Федерацию тенниса Казахстана с просьбой представлять эту страну на международной арене. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев тогда отмечал, что Шевченко имеет косвенное отношение к РФ, так как с 10 лет живёт в Австрии.