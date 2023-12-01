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Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Петербурге

1 декабря, 14:53
<p>Анастасия Потапова и Александр Шевченко — молодая и очень красивая пара. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anapotapovaa</p>

Анастасия Потапова и Александр Шевченко — молодая и очень красивая пара. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anapotapovaa

Пара российских теннисистов Анастасия Потапова и Александр Шевченко сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге. Радостным событием молодожёны поделились в социальных сетях.

"Мистер и миссис Шевченко", — написала на своей странице Анастасия.

Новоиспечённые супруги-теннисисты во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Петербурге. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anapotapovaa

Новоиспечённые супруги-теннисисты во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Петербурге. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anapotapovaa

Потапова и Шевченко считаются восходящими звёздами российского тенниса. 22-летняя Анастасия является 28-й ракеткой мира, победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. 23-летний Александр Шевченко в последнем турнире сезона вышел в финал ATP 250 в Меце и взлетел на 49-ю строчку рейтинга. В начале сезона его команда о таком даже не мечтала — нацеливались только на топ-100. СМИ сообщали, что Шевченко в скором времени сменит спортивное гражданство и будет представлять Казахстан.

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев поженились

Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев поженились

А ранее Лайф рассказывал о свадьбе защитника московского "Локомотива" и сборной Армении Наира Тикнизяна и ведущей "Матч ТВ" Яны Ромашкиной. Футболист сделал возлюбленной предложение, когда парочка гуляла на Останкинской башне со стеклянным полом. В какой-то момент Тикнизян попросил избранницу посмотреть вниз, где был растянут огромный баннер со словами "Яна, выходи за меня!". Кстати, в этом году также поженились российские фигуристы 19-летняя Алёна Косторная и 20-летний Георгий Куница.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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