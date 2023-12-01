Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко поженились в Петербурге

Потапова и Шевченко считаются восходящими звёздами российского тенниса. 22-летняя Анастасия является 28-й ракеткой мира, победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. 23-летний Александр Шевченко в последнем турнире сезона вышел в финал ATP 250 в Меце и взлетел на 49-ю строчку рейтинга. В начале сезона его команда о таком даже не мечтала — нацеливались только на топ-100. СМИ сообщали, что Шевченко в скором времени сменит спортивное гражданство и будет представлять Казахстан.