Американцев призвали быть осторожными из-за 18 убийств с начала года на Багамах

Посольство США на Багамских островах предупредило граждан об опасности из-за убийства в стране 18 человек с начала года. Предупреждающее письмо появилось на сайте дипмиссии.

"Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах. Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года", — указано в сообщении.

В диппредставительстве рекомендуют не сопротивляться в случае нападения. Особенно осторожными советуют быть людям, находящимся в восточной части столицы Багам Нассау. Американцев призывают быть бдительными в ночное время и всегда "вести себя сдержанно".