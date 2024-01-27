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27 января, 17:01

Американцев призвали быть осторожными из-за 18 убийств с начала года на Багамах

Посольство США на Багамах предупредило туристов об опасности после 18 убийств

Посольство США на Багамских островах предупредило граждан об опасности из-за убийства в стране 18 человек с начала года. Предупреждающее письмо появилось на сайте дипмиссии.

"Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах. Ответное бандитское насилие было основным мотивом убийств 2024 года", — указано в сообщении.

В диппредставительстве рекомендуют не сопротивляться в случае нападения. Особенно осторожными советуют быть людям, находящимся в восточной части столицы Багам Нассау. Американцев призывают быть бдительными в ночное время и всегда "вести себя сдержанно".

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Ранее Лайф писал, что в Эквадоре расстреляли прокурора, который расследовал дело о захвате телестудии. Бандиты выпустили не менее девяти пуль по машине Сесара Суареса.

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Дарья Нарыкова
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