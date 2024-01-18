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17 января, 23:19

В Эквадоре расстреляли прокурора, который расследовал дело о захвате телестудии

Неизвестные убили прокурора Сесара Суареса, который занимался расследованием дела о недавнем захвате телестудии в Эквадоре. Его автомобиль расстреляли из оружия, оставив в окне машины не меньше девяти пулевых отверстий. Об этом сообщила генпрокурор южноамериканского государства Диана Саласар.

"Это ужасное событие несёт в себе сигнал о работе, которую органы правосудия проводят в Эквадоре. Мы призываем правоохранительные органы гарантировать безопасность тех из нас, кто выполняет свои обязанности", — написала она в соцсети Х.

По словам генпрокурора, это преступление не останется безнаказанным. В завершение она выразила семье погибшего свои соболезнования.

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Вооружённые люди ворвались в студию эквадорского телеканала TC Television 10 января. Захват ведущих произошёл в прямом эфире. На фоне произошедшего президент республики Даниэль Нобоа ввёл в стране режим "внутреннего вооружённого конфликта". В столицу была стянута военная техника.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Mauricio Torres

Илья Пушкарев
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