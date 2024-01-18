В Эквадоре расстреляли прокурора, который расследовал дело о захвате телестудии

Неизвестные убили прокурора Сесара Суареса, который занимался расследованием дела о недавнем захвате телестудии в Эквадоре. Его автомобиль расстреляли из оружия, оставив в окне машины не меньше девяти пулевых отверстий. Об этом сообщила генпрокурор южноамериканского государства Диана Саласар.

"Это ужасное событие несёт в себе сигнал о работе, которую органы правосудия проводят в Эквадоре. Мы призываем правоохранительные органы гарантировать безопасность тех из нас, кто выполняет свои обязанности", — написала она в соцсети Х.