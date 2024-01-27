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27 января, 17:05

Гол россиянина Миранчука принёс победу "Аталанте" в матче чемпионата Италии

Гол Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Удинезе" в матче чемпионата Италии

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Zuma / Speed Media

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / Zuma / Speed Media

Футбольный клуб "Аталанта" дома обыграл "Удинезе" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:0. Один мяч за хозяев забил россиянин Алексей Миранчук.

Бывший игрок московского "Локомотива" отличился на 33-й минуте. Удвоил счёт нападающий Джанлука Скамакка (46-я минута). Для 28‑летнего Миранчука это третий гол в текущем сезоне за "Аталанту" и второй — в чемпионате Италии. Всего полузащитник провёл за клуб 18 матчей и отметился пятью результативными передачами.

"Аталанта" набрала 36 очков и закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 18 очками идёт на 16-й позиции. В следующем туре клуб Миранчука сыграет дома с "Лацио" 4 февраля, а "Удинезе" 3-го числа встретится с "Монцу".

Россиянин Миранчук заработал решающий пенальти в матче "Аталанты" с "Миланом"
Россиянин Миранчук заработал решающий пенальти в матче "Аталанты" с "Миланом"

Ранее Лайф писал, что "Интер" в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок Италии. Победный гол в матче с "Наполи" забил Лаутаро Мартинес.

Наталья Исакова
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