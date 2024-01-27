В Москве машина вылетела с моста

В Москве автомобиль "Фольксваген" вылетел с моста. В результате пострадал один человек, сообщает SHOT.

Упавшая с моста машина в Москве. Видео © Telegram / SHOT / LIFE

По данным телеграм-канала, у водителя лёгкое сотрясение мозга. На месте работают экстренные службы.

В столичном Дептрансе уточнили, что инцидент произошёл на улице Сайкина у дома 21, движение в месте происшествия незначительно затруднено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.