"Замечательное чувство юмора": Актриса Авшарова рассказала об умершей Вере Молчановой

Актриса Вера Молчанова, которая скончалась в возрасте 81 года, была потрясающим человеком с замечательным чувством юмора. Об этом рассказала заслуженная артистка России Юлия Авшарова.

"Я сталкивалась с ней в двух спектаклях: "Поминальная молитва" и "Ревизор". Это совершенно потрясающий человек, всегда в рабочем состоянии, всегда готовый помочь советом и чем угодно, с замечательным чувством юмора. Очень жизнерадостный человек и замечательная артистка", — сказала Авшарова в беседе с "Газетой.ru".