"Замечательное чувство юмора": Актриса Авшарова рассказала об умершей Вере Молчановой
Актриса Авшарова: Молчанова была жизнерадостной и в "рабочем состоянии"
Вера Молчанова. Обложка © napokrovke.ru
Актриса Вера Молчанова, которая скончалась в возрасте 81 года, была потрясающим человеком с замечательным чувством юмора. Об этом рассказала заслуженная артистка России Юлия Авшарова.
"Я сталкивалась с ней в двух спектаклях: "Поминальная молитва" и "Ревизор". Это совершенно потрясающий человек, всегда в рабочем состоянии, всегда готовый помочь советом и чем угодно, с замечательным чувством юмора. Очень жизнерадостный человек и замечательная артистка", — сказала Авшарова в беседе с "Газетой.ru".
Напомним, актриса театра на Покровке Вера Молчанова скончалась 26 января на 82-м году жизни. Причём за день до этого она отметила день рождения. В кино артистка дебютировала в 1968 году в биографической драме "Софья Перовская". Также она снималась в сериалах "Конец света", "След", "Закрытая школа", "Карпов" и других. Причина смерти не называется, о дате и месте прощания сообщат позже.